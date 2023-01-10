推動「綠空廊道軸線計畫」，台中市政府利用鐵路高架後的橋下空間，打造長21.7公里自行車綠廊及人行步道，串聯旱溪、潭雅神綠園道、后豐鐵馬道、東豐自行車道等景點；鐵路局也利用這些空間規畫多目標停車場及商場，其中的精武、台中及五權車站預計1月完工，將由交通局審查後開放使用。

台中市府建設局新建工程處長陳聰仁，10日以「相揪作夥騎鐵馬，綠空悠活無阻礙」為主題專案報告，他指出，市府配合台鐵局「台中都會區鐵路高架捷運化計畫」，打造原有鐵軌空間成帶狀開放廊帶，其中17.2公里的台中之心以環狀人行自行車結合，完善綠色路網。

陳聰仁表示，從豐原到大慶的綠空廊道，在豐原圓環東路、潭子區環中東路，分別有寬30公尺以上的路口，為避免民眾騎車必須繞道，市府規畫跨越自行車橋工程，其中台3線部分已於去年9月開工、預計今年9月完工；另潭子區跨越環中東路段的自行車跨橋工程長約95公尺，預計今年3月進行工程設計招標。

台鐵局也利用高架橋下空間規畫31處多目標停車場與商場，其中27處為停車場設施，目前尚有松竹17、精武21、五權26及大慶30未審核通過。台中市交通局指出，五權26、大慶30已於去年10月通過圖說審查，得標廠商按圖施作後再向交通局報竣工，待確認設施無誤後即會核發停車場登記。

交通局表示，松竹17因停車場出入口未銜接道路，去年6月由廠商重新規畫相關停車場設施配置圖，今年1月該配置圖已由台鐵局確認，預計本月19日辦理現勘，確認無誤即可通過；另精武21停車場正在辦理圖說審查。