《金牌拳手3》將於3月3日上映。（華納兄弟提供）

賣座系列電影《金牌拳手3》是麥可B喬丹（Michael B. Jordan）的導演處女作，在片中再度飾演「阿丹尼斯克德」，該片更是影史上第1部以IMAX規格進行拍攝的運動電影，看見每粒汗珠、每拳的撞擊、皮膚的波紋、腳步聲、拳打聲、音樂及寂靜，希望能帶給觀眾身歷其境的體驗，真實感受拳擊場上的熱血沸騰，並見證角色所經歷的波折。

《金牌拳手3》描述阿丹尼斯克德在拳擊界大獲成功後，事業和家庭生活都很順利，這時兒時朋友喬納森梅傑斯飾演的「達米安」在出獄後與他聯繫。達米安過去曾是拳擊天才，坐牢很久後終於出獄，現在一心想證明自己值得重新回到拳擊擂台。過往的好友即將展開對決，但這不單只是一場比賽，兩人還有舊帳要算，阿丹尼斯為此必須賭上自己的未來，因為對手達米安已經毫無顧忌。

首次自導自演麥可B喬丹與阿丹尼斯克德該角相處了8年，他感性表示：「在《金牌拳手3》中，我想探索阿丹尼斯克德的極限，這次我終於能夠走到幕後，繼續挑戰和發展這個故事，這讓我永遠感念在心。而要說好這個故事，就要把自己融入這部電影，從個人欲望和目標，到缺點、失敗及錯誤。」並稱：「我希望觀眾看完會受到鼓舞，鼓起勇氣跨出舒適圈。我想要大家走出戲院時，會感覺煥然一新，我想這就是電影的魔力。」電影將於3月3日（五）在台上映。