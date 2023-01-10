全球景氣不妙，為了讓中小企業後疫情時代可取得振興營運資金，經濟部今宣布，去年推出的「中小企業安興專案」，即日起保證成數從原則8成，放寬為一律最低8成，以增加銀行放款意願。另保證手續費率同步調降0.125個百分點，如貸1000萬，年可省1萬2500元。

因應中小企業歲末年初資金需求，中小企業信用保證基金2022年10月推出「中小企業安興專案」，額外提供同一企業最高保證融資總額度1000萬元的短期營運週轉金。

此專案推出後申請情況踴躍，中小企業處表示，目前已核保2198 件，融資金額170億元。為協助企業在面臨全球景氣放緩，經濟環境不確定因素下仍能取得融資，信保基金決定提供更優惠保證措施，保證成數由原則給8成，放寬為最低8成，以增加金融機構放款意願。

同時也加碼核定調降保證手續費率，由0.375％降為0.25％，如中小企業申貸金額為1000萬元，一年可減省保證手續費為1萬2500元，申請期間至112年12月31日。