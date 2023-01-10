大陸女星張靜初主演電影《孔雀》在柏林影展大放異彩，她也因此成名，一度有「小章子怡」之稱，之後她在港片《門徒》和吳彥祖上演大尺度激情戲，成功在港台打出知名度；不過有小道消息傳出她「專睡導演」獲取工作機會，對此她提告捍衛名聲，近期官司結果出爐，她表示就算傾家蕩產也要證明清白。

有小道消息稱張靜初拍攝《孔雀》時與導演顧長衛關係親密，讓顧長衛的太太蔣雯麗得知後火冒三丈，衝到劇組掌摑張靜初，當張靜初解釋自己什麼都沒做時，蔣雯麗只是冷笑了幾聲，張靜初二次參演顧長衛電影時不但出演配角，戲份還全被刪除，疑似因和導演太過親密惹蔣雯麗不滿。除了顧長衛，張靜初在拍攝《花腰新娘》時也和導演章家瑞傳起緋聞，但章家瑞當時有家室，張靜初因此遭到許多人謾罵，之後還與名導馮小剛、陸川等導演傳出緋聞，有傳聞她被導演太太們封殺，讓她接不了戲拍。

張靜初今（10日）在微博發文表示經歷十幾年被造黃謠（針對女性的感情關係等造謠）和網暴後，她打了人生的第一場官司，官司勝訴後已有半年，對方依然拒絕執行法院判決，至今沒有發表道歉聲明，她吐露心聲：「不過拿到判決書的那一刻，壓在心頭十幾年的巨石終於被移開，面對黃謠和網暴要第一時間維權，不要走我的老路。因為『黃謠』不會清者自清，只會愈演愈烈。」

張靜初表示就算自己傾家蕩產也要找到造謠的人。（圖／微博）

她表示：「謠言把我在工作所有的努力和付出歸結為靠男人」，直言如果是現在的她遇到這種事，會第一時間傾家蕩產也要找到這個造黃謠的人，張靜初講到一半忍不住哽咽，忍淚呼籲停止對女性造黃謠。