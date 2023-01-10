世界羽聯BWF超級1000系列馬來西亞公開賽，8日剛過33歲生日的寶島一哥周天成和中國大陸石宇奇32強賽對陣，三局比賽周天成都先搶下第11分、以領先進入技術暫停，但都被石宇奇追上分數，雙方最終激戰3局，周天成21比23、24比22、21比18逆轉勝，比賽歷時1小時又18分鐘。

這是雙方生涯在BWF巡迴賽第10次交手，周天成以4勝6敗居下風。

首局前半段雙方比數接近，形成五五波的對壘，兩人在該局中段12比12後，各自打出5比0攻勢，周天成原本取得17比12領先，但又被石宇奇追到17比17平手，兩人這局進入「丟士」，經過幾分拉鋸後，石宇奇透過幾波強勢攻擊搶分，率先收下一局。

第2局周天成至多曾領先5分，但和第1局一樣，又被石宇奇追上，兩人再度打到「丟士」，這一局最後石宇奇回球出界，讓周天成追回一局。

決勝第3局，周天成仍是取得領先，11比8領先再次以領先者身份進入技術暫停休息，但石宇奇又將分數逼到12平，周天成以連得5分再度稍微取得優勢，之後石宇奇一度將分數再追到只落後1分，但周天成先出現賽末點，最後石宇奇對於周天成強勢的回球沒能擊中，由周天成收下比賽勝利、高興歡呼，兩人在網前握手致意時，也拍拍彼此身體，為雙方堅持超過1小時的韌性展現佩服之意。