百貨家電通路集雅社（2937）10日公告2022年12月營收4.2億元，年減1.62%；累計2全年營收38.04億元，年增19.19%；對於2023年景氣則持謹慎樂觀，主要是看好節能補助延長所帶動換機商機。

家電業在2021年因五倍券帶動下，業績幾乎是飛速成長，相對2022百貨周年慶檔期整體家電業績就不如前一年，主要是沒有換機需求，加上2021年同期高基期要成長也難，唯集雅社積極展新店，貢獻營收成長動能。

迎來農曆春節，仍有不少不少民眾會趁年前汰舊換新，預期吸塵器、掃地機器人等清潔家電，還有機會往上，另外集雅社自2023年推出「家電規劃師」服務，由專業的店櫃人員根據消費者和家庭成員的使用需求、室內裝潢擺設風格等要素量身挑選適合的家電；且看好政府節能家電汰舊補助每台3000元政策延長，加上財政部的貨物稅減免措施延長至6月，購買能源效率一級的新冰箱、新冷暖氣機、新除濕機可省2000元，兩項補助合計最高5000元，皆有機會再刺激出新買氣。