瑞基（4171）因全球Omicron疫情趨緩，新冠檢測試劑出貨量大減，12月合併營收2,398萬元，年減75.96％；1-12月累計營收7.5億，年衰退減少25.89％。

瑞基表示，全球新冠疫情趨緩，國際市場仍持續穩定回購新冠檢測試劑。台灣因全球邊境放寬與年節將至，返國人數上升，因而確診人數上升，已持續監測疫情；畜產市場逐步回溫，東南亞地區非洲豬瘟試劑需求增，菲、泰、馬等國持續出貨。

另外，在海外場拓展方面，12月巴西代理商與馬來西亞代理商來拜訪，分別就當地業務拓展進行規劃佈局。2023/1/22~1/24瑞基將到美參加CRWAD 2023（Conference of Research Workers in Animal Disease） 動物疾病年會，同時探詢美國市場合作對象。

至於次世代定序前處理相關應用市場布局，瑞基在2022/12/1~12/4台灣醫療科技展首曝光從樣本到文庫製備，一站式自動化系統SATLite，獲廣大迴響，目前積極探詢合作對象進行論文發表；瑞基新應用市場，預計於2023/2/13-2/18於美國奧蘭多參加2023全美鑑識科年會，將首度曝光新興毒品核酸檢測套組。