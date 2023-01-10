台中一名人妻發覺張姓丈夫在外拈花惹草，與某養生館的吳姓女員工發生至少30次性行為，她知情後大受打擊，暴瘦數公斤，並向吳女求償165萬元撫慰金。台中地院審結，認為難憑張男單方面的自白就認定吳女侵權，駁回請求。

判決書指出，張妻主張，台中一處養生館的吳姓女員工明知張男已婚，仍於2021年3月至2022年4月之間，於台中市各處汽車旅館及自己的租屋處中與張男陸續發生30次性行為，她知情後精神大受打擊，更因暴瘦影響身體健康，故依法向吳女請求非財產損失165萬元。

對此，吳女表示，她是養生館員工，工作時會與客戶肢體接觸，但不曾做出踰矩行為，張男僅是她的客戶，並為了自身的家庭糾紛隨意報出她的名字，且張男親筆寫下的自白書中，誤寫她的姓名，均可得知張男與她並不熟識，認為自己並無侵害張妻的配偶權。

台中地院審理時，張男證稱，去養生館消費時認識吳女，有主動告知已婚身分，事後多度與吳女相約至汽車旅館開房間等語；法官認為，張男對於與吳女性交的次數說詞反覆，且張男恐為挽回婚姻而誇大事實，故認定其證述內容有瑕疵，也難憑張男的單一說詞就採信張妻的說法，故駁回張妻求償請求。可上訴。