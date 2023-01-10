曾擔任北市大安分局所長的崔企英，號稱北市明星所長，曾逮捕酒駕藝人陳喬恩，警界名聲響亮。但國民黨台北市議員徐巧芯指出，崔企英2020年擔任所長時期公務帳款不清，偽造文書緩起訴，財產申報不也被認定故意申報不實，面對民眾陳情抗議拿甩棍打人，質疑為什麼台北市政府警察局會用陳時中的隨扈擔任府會聯絡人？讓這樣的人擔任跟議員溝通的府會聯絡人，合適嗎？能公正嗎？她個人是完全不信任。

「為什麼台北市政府警察局會用陳時中的隨扈擔任府會聯絡人？」徐巧芯今(10日)在臉書發文指出，崔企英2020年擔任所長時期公務帳款不清，偽造文書緩起訴，財產申報不也被認定故意申報不實，面對民眾陳情抗議拿甩棍打人。其他更多傳聞因為沒有確實證據先按下不表，但一個人的風評如何應該可以探聽探聽。

徐巧芯質疑，「陳時中找他擔任隨扈我尊重。」但讓這樣的人擔任跟議員溝通的府會聯絡人，合適嗎？能公正嗎？未來不會偏袒嗎？「我個人直接說白了，我是完全不信任。」

根據《民視新聞台》報導，(時任)民進黨台北市長參選人陳時中的隨扈來頭不小，身穿深藍色POLO衫，幫陳時中掃街開道的隨扈崔企英，曾擔任大安分局所長，號稱北市明星所長，曾逮捕酒駕藝人陳喬恩，警界名聲響亮。