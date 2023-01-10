為了讓弱勢族群過好年，立委馬文君號召善心團體、企業捐助物資10日在草屯服務處舉行「2023寒冬送暖」活動，將素年菜、白米、醬油等物資分送給有需要的民眾，並邀請2名書法大師現場揮毫贈送春聯。馬文君說，希望透過寒冬送暖活動，號召各界關懷弱勢家庭的困境，達到拋磚引玉的效果，集眾人之力讓他們過個好年。
台灣近年來受到疫情的影響，許多公益團體受到衝擊，不管是募款或捐贈活動都不如過往，有鑑於此馬文君發起寒冬送暖活動，獲得南投縣光明文教慈善協會、草屯鎮公所、各里里長等齊聲響應，募得素年菜、白米、醬油、麵條等，其服務處10日一早聚集熱心的志工，將募得的物資分裝成袋，發送給有需要的民眾。
馬文君說，感謝各界發揮人溺己溺的精神，分送物資給有需要的人，也感謝書法大師揮毫發送春聯，希望這次寒冬送暖活動，能喚起各界關心各角落的弱勢族群，聚集眾人之力，讓弱勢族群能夠過個好年，讓他們在嚴寒的冬令，感受到社會的溫暖。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。