書法大師響應寒冬送暖好動，在馬文君草屯服務處揮毫送春聯。（楊靜茹攝）

立委馬文君感謝各界的愛心，讓弱勢戶在嚴寒的冬令，感受到社會的溫暖。（楊靜茹攝）

為了讓弱勢族群過好年，立委馬文君號召善心團體、企業捐助物資10日在草屯服務處舉行「2023寒冬送暖」活動，將素年菜、白米、醬油等物資分送給有需要的民眾，並邀請2名書法大師現場揮毫贈送春聯。馬文君說，希望透過寒冬送暖活動，號召各界關懷弱勢家庭的困境，達到拋磚引玉的效果，集眾人之力讓他們過個好年。

台灣近年來受到疫情的影響，許多公益團體受到衝擊，不管是募款或捐贈活動都不如過往，有鑑於此馬文君發起寒冬送暖活動，獲得南投縣光明文教慈善協會、草屯鎮公所、各里里長等齊聲響應，募得素年菜、白米、醬油、麵條等，其服務處10日一早聚集熱心的志工，將募得的物資分裝成袋，發送給有需要的民眾。

馬文君說，感謝各界發揮人溺己溺的精神，分送物資給有需要的人，也感謝書法大師揮毫發送春聯，希望這次寒冬送暖活動，能喚起各界關心各角落的弱勢族群，聚集眾人之力，讓弱勢族群能夠過個好年，讓他們在嚴寒的冬令，感受到社會的溫暖。