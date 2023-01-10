中國開放邊境之際，馬來西亞衛生部今天表示，移民局將在國際入境處設立特別通道監測來自中國的遊客，做為減緩COVID-19傳播的一環；疑似確診者將交由衛生部官員處理。

中國8日起解除入境隔離措施，並有序恢復中國公民出境旅遊。考量中國目前疫情嚴峻，不少國家加強針對由中國入境旅客的邊境管制措施，以防新變異株。

綜合「星報」（The Star）、星洲網等馬媒報導，馬來西亞副衛生總監諾哈雅蒂（Norhayati Rusli）今天在一場記者會表示，移民局將設立特別通道監測來自中國的遊客，做為減緩COVID-19（2019冠狀病毒疾病）傳播的一環。

她說，疑似確診者將交由在場的衛生部官員處理，並進行快篩。

同時，諾哈雅蒂指出，馬來西亞也在國際入境處設立體溫掃描器，若旅客出現發燒等症狀將交由衛生部人員處理，進一步檢測以確定是否確診。

自中國8日開放邊境以來，諾哈雅蒂表示，已有約4000名旅客從中國入境馬來西亞，目前尚未發現確診者。

她說：「我們會持續謹慎監測情況。」（編輯：陳惠珍）1120110