台中市警局刑大偵六隊查緝楊男涉嫌販賣槍枝案，10日表示，警方上月循線搜索，楊男先假裝放棄抵抗，卻伺機棄車逃跑，員警奮不顧身展開圍捕，壓制逮捕身材壯碩的楊男，並查扣毒品、槍身及槍管贓證物，也逮捕同行、遭通緝的李姓女友，將兩人依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

警隊經長期布線蒐證，鎖定45歲楊男涉嫌販賣槍枝，楊身材壯碩身高超過1米8、體重100多公斤，警方去年11月14日16時發現楊開車載女友到沙鹿區民宅訪友，前往該處埋伏，等楊男駕車要離去時，員警衝出趨前喝止，楊男先假裝放棄抵抗，但卻伺機棄車逃跑，在場員警奮不顧身全力圍捕，將他壓制逮捕。

警方在楊男身上、車上查扣海洛因香菸3枝、槍枝零件等證物，並於同行李女的隨身物品中查獲毒品大麻10.5公克、安非他命5包共39公克及海洛因25包共8.16公克等贓證物。

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