半導體封測龍頭大廠日月光投控（3711）10日公告2022年第四季封測事業合併營收943.22億元，集團合併營收1,774.90億元，均符合業績展望預期。2023年第一季進入蘋果生產鏈傳統淡季，消費性晶片庫存去化持續，法人預期封測事業及集團合併營收均會明顯下滑，但仍可望優於2022年同期。

日月光投控封測事業2022年12月合併營收月減12.8％達284.62億元，與2021年同期相較減少8.2％，2022年第四季合併營收季減4.6％達943.22億元，與2021年同期相較成長2.6％，累計2022年合併營收3,721.76億元，較2021年成長11.2％。

加入EMS電子代工事業的2022年12月集團合併營收月減11.5％達532.11億元，與2021年同期相較下滑10.8％，2022年第四季集團合併營收季減5.9％達1,774.90億元，與2021年同期相較成長2.6％，累計2022年集團合併營收6,709.45億元，較2021年成長17.7％續創歷史新高。

日月光投控先前預期2022年第四季受到生產鏈庫存調整影響，預估新台幣兌美元匯率31.8元假設下，封測事業新台幣營收會略低於第二季，EMS事業新台幣營收會略高於第三季，集團合併營收將較上季下滑個位數百分比。以日月光投控2022年第四季集團合併營收1,774.90億元來看，營運表現符合業績展望預期。