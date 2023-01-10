台中市某國小校門口10日出現家長抗議看板，不滿小5學童遭同學言語、肢體攻擊，嘲笑他「長得很憨」、「講話很嫩」、「白痴」，造成男童從去年11月拒學至今。台中市教育局指出，去年11月28日立案啟動調查，調查報告預計近日出爐，若確有霸凌情事，必定依法辦理，同時調查校方處理過程是否有延遲或疏失。

針對家長陳情國小5年級學生疑遭同儕霸凌案，教育局說明，去年11月11日接獲該校校安通報，學校依照校園霸凌防制準則，於11月28日立案啟動調查，依規定須於2個月內完成。

教育局表示，將督促校方加速辨理，調查報告預計近日內出爐，若確有霸凌情事，必定依法辦理，維護學生權益。對於校方處理過程是否有延遲或疏失，教育局也將進一步釐清，若違反相關規範將依規究責。

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