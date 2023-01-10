中國動態清零政策的急轉彎，讓外國政府、企業和學術界面對一個暗箱政治體系時產生更大的不確定性。外媒引述西方分析人士稱，中共國家主席習近平掌控更多權力，造成這個體系越來越難以捉摸。

《華爾街日報》指出，過去一年內大部分時間裡，外國企業高管、投資者和外交官很努力地琢磨中共何時取消嚴格封控與動態清零政策，也會相互交流一些傳言與看法。但是2022年11月底爆發大量對嚴格封控的抗議後，中國政府匆匆取消疫情防控規定，這種調整顯得毫無章法，令許多原本以為政策會逐步過渡的公司大跌眼鏡。

中國歐盟商會主席伍德克(Jorg Wuttke)表示，中共的意識形態往往會壓倒實用主義，突然放棄動態清零令人震驚。他說，從某些方面看，Omicron還比中國政府更容易預測，一個高度政治化的環境讓人很難弄清楚決策者將要做什麼。

報導說，過去數十年來，外國學者、外交官和企業高管們努力研究政府文件、官媒報導和官員公開露面的影像，希望從中尋找有關中共內部運作的線索。有人稱之為「北京學」(Pekingology)，就像針對俄羅斯的政策研究「克里姆林宮學」(Kremlinology)的中國版。

報導認為，習近平自2012年掌權以來，重塑了高層權力結構，讓外界越來越難以預測，外國官員、學者和投資者使用過去與中國政府打交道的老路行不通了。一位資深的西方商業遊說人士表示， 疫情管制在過去3年裡減少了中國官員與外企高管和學者之間的面對面接觸，問題愈來愈嚴重，雙方完全沒有共情。西方高管、行業團體也表示，面對這種不透明性，許多美國和歐洲企業對中國的態度更加謹慎，並避免在中國進行重大投資，更傾向於採取觀望態度。

報導說，美中貿易全國委員會2022年對其會員進行的一項調查中，83%的受訪者表示，與3年前相比，他們對中國商業環境的樂觀程度下降，在中國做生意的政治風險增加。愈來愈多的公司調整在中國的生產投資計劃，部份公司開始將生產線轉移到印度或越南等亞洲國家。

其他公司表示，已經投入更多資源來審視中國的政策制定過程。中國政治的不透明會導致投資者對不可靠的信號反應過度，而對真實但微妙的轉變反應不足，從而增加市場的波動。這種決策不透明性也顛覆了外界預測中國發展方向與未來領導層的結構變化。

報導說，目前中共領導人習近平並未指定接班人，這使得他繼續執政的時間以及誰可能接班的問題更加不確定。華盛頓智庫戰略與國際問題研究中心(CSIS)的中國問題分析人士白朗契（Jude Blanchette）稱，提前知道誰是下一任領導人，是獲得洞察力的最低門檻，但即使是這一點現在也被打亂了，外界又回到了毛澤東時代那種政治不透明時期。