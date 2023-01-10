李聖傑將於3月舉辦生日音樂會。（華納音樂提供）

李聖傑將於3月4日在Zepp New Taipei舉辦生日音樂會，不僅相隔3年開唱，更是他出道24年首度與歌迷歡度生日，新年一開始就送來好消息，追問感情現況？單身5年的他笑說：「我這個年紀，突然來個驚喜也是應該的。」渴望愛情不排斥閃婚，還說一位算命師朋友告訴他「如果2024年結婚，全球離婚率會是百分之90」。

他表示這幾年有過短暫曖昧的對象，但都無疾而終，如今十分渴望愛情，希望與另一半有私人空間不受打擾，原因是他曾因自己是公眾人物導致分手；至於理想條件？李聖傑透露喜歡「眼睛會說話」的人，且將來結婚只會公開對方的下巴，不希望另一半曝光影響對方生活。

聊起這次選在生日開唱，李聖傑表示一路以來遇過許多貴人，但也遇過不好的人，「藉由這次的音樂會感謝不離不棄的歌迷，更謝謝讓我更茁壯的人，選在這一天對我特別有意義」。至於生日願望，李聖傑期待未來不再有遺憾，尤其疫情過後看見各種無常，勉勵自己活在當下、把握當下。

經歷疫情肆虐終於將與歌迷相聚，李聖傑感慨表示：「歌手這條路很不容易，好的、壞的都是養分，把握當下，即時說愛。」自嘲「唱的比說的還好聽」，預告演唱會當天將安排驚喜。音樂會門票14日於KKTIX啟售。