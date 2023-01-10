長榮航（2618）2022年12月合併營收達146.78億元，年增18.65％，其中以客運復甦，客運營收為81.04億元，年增1,338.84％，成長逾13倍；貨運營收雖微幅向下收斂，但仍高於疫前水平，12月貨運營收為51.19億元。隨著大陸解封帶動，長榮航已規劃2月增班兩岸航班。

長榮航累計2022年合併營收達1,380.68億元，年增32.92％。 長榮航2022年6月中起，配合主管機關開放旅客來台轉機、邊境政策陸續放寬，逐步穩健增加載客航班，客運市場亦逐步回升，12月底前每周航班數已逾300班，其中歐洲市場回溫最為明顯，往返歐洲航班數已超過疫情前水準，達到每週30班。

長榮航的北美航線也持續增班達到每周62班，約為疫情前的75％，歐美長線平均載客率皆將近85％。

東北亞及東南亞客運市場復甦亦漸入佳境，12月有顯著成長，到農曆春節期間更有將近九成的訂位率，部分日期的熱門航線訂位率甚至達到100％。 因應客運市場需求，長榮航2023年1月份中旬陸續復飛台北-沖繩，每周七班、台北-仙台每周四班，高雄-東京及大阪皆加密至每周七班。

因應大陸解封，長榮航2月正規畫陸續加密兩岸航班。

3月30日長榮航將開闢台北-克拉克新航線，預期第三季飛航航班數將將逐漸恢復至疫情前的八成的水準。