中華開發金控10日公布上月自結財務數據，開發金控12月份自結稅後損失為新台幣15.98億，全年稅後獲利163.92億，每股盈餘0.98元。

美國聯準會升息態度持續影響12月國際金融市場走勢，及台美利差擴大影響壽險業務營運表現，開發金控子公司中國人壽12月份的單月稅後虧損23.22億，累計全年稅後淨利達新台幣131.59億；因應市場波動，中國人壽將持續優化商品組合，關注市場變化適時調整投資配置，以創造穩定的投資收益。凱基證券受惠於12月份經紀、衍商以及海外轉投資等多元業務獲利挹注，12月份獲利4.64億元，累計全年稅後獲利為36.65億元。凱基銀行持續呈現穩健成長動能，利息及手續費收入等核心收益貢獻獲利，12月份稅後獲利5.51億元，累計全年稅後獲利60億元。中華開發資本受到國際資本市場波動，影響投資部位評價，12月份稅後損失0.52億元，累計全年稅後損失為3.33億元。

展望2023年，開發金控指出，預期通膨及利率走升持續影響經濟成長動能；此外，大陸防疫鬆綁恐推升疫情復燃並打亂供應鏈復甦，加上俄烏戰爭未解，皆為全球經濟前景增添變數。開發金控將強化競爭力與經營綜效，並落實風險控管機制，以因應外在經濟局勢波動，降低營運風險。