韓國古裝劇《朝鮮精神科醫師劉世豐》改編自2016年韓國故事徵集大賽優秀獎同名小說，描述朝鮮王朝時期，曾紅極一時的內醫院醫師劉世豐（金旻載飾），被捲入不明宮廷陰謀後遭到驅趕，來到怪異卻又美麗的桂樹村，與村中的怪醫桂志翰（金相慶飾）以及八面玲瓏的寡婦徐恩雨（金香起飾）相遇後成為真正「心醫」的故事。原班人馬回歸，今（10日）舉辦線上記者會，導演朴元國率金旻載、金香起出席。

本季的故事背景將轉移到了漢陽，故事也在宮中展開，廣度變得更廣，人物角色的詮釋也更深入，金旻載笑說，「因為背景變大了，病人變多了，錢也賺比較多！」談及二季的不同，導演朴元國表示：「第二季趣味性、療癒度、動作戲尺度是第一季的2倍、浪漫度更是可以有4倍的期待！」金旻載也提到，劇中與金香起的感情在第二季有很大的變化，但怕劇透太多，僅透露：「總之非常甜蜜！」金香起也提到劇中有很多令人心跳加速的橋段，「劉世豐對感情的表現變得很直率，讓我瞬間心動的場面很多。」

此外，去年才當過朴敏英前夫的姜亨碩所飾演的醫員將會是金旻載的新宿敵，而2021年底在《憂鬱症》演出全校第一女高中生的禹多菲，飾演自稱是「劉世豐初戀」的翁主娘娘，強勢介入金旻載、金香起的感情線，隨著新人物登場帶來嶄新的劇情發展並解開前一季未完待續的未解之謎。最新預告中金旻載牽起金香起的手，深情告白：「我很想妳，我將我的心意放置至此。」金香起也回應：「只有在醫官身邊，我才得以呼吸，心臟才得以跳動。」2人感情看似開花結果，卻突然殺出情敵，甚至指控劉世豐玷污。

金香起將繼續扮演善於觀察、推理人心理變化的寡婦「徐恩雨」，她透露自己的角色在前一季最後成為了女醫，新一季中將展現出更多的自信，並預告觀眾將會發現「劉世豐變得更能坦率表達心意了」。另外，被問到劉世豐對徐恩雨來說是怎樣的存在時，金香起的反應、回答都和第一季記者會時相同，嬌羞喊是「靈魂伴侶」。至於在劇中出現了和自己爭搶金旻載的第3者，金香起則大器地回應說自己在和禹多菲對戲時覺得對方很有魅力，自己都會忍不住為她著迷，讓人更加期待男女主角的感情是否會開花結果。

金旻載則透露，第2季中他把重點放在了感情戲的演技上，男女主角在第1季裡雖然互相萌生了情愫，但劇情走向對於兩人的感情描寫只是點到為止並無過多著墨，第2季裡的劉世豐對於情感的表現會近乎完美無缺、非常甜蜜，預告劇中的感情線將迎來巨大轉變。至於角色的變化方面，金旻載表示第一季的劉世豐給人有種鑽牛角尖的感覺，但在第2季中的他會更加溫暖，並且變得更像怪醫桂志翰，令人不禁期待他的嶄新風貌。金旻載還預告了新加入的角色們是「摻雜著一些黑心」，所以會展現出更加活潑有魅力的樣子。

《朝鮮精神科醫師劉世豐2》12日起，每週四、五在friDay影音、LINE TV更新。