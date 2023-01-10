年節前夕偽鈔盛行，近來編號「HR484268XD」之偽鈔在全臺多個縣市流竄，已有攤商受害。央行表示，該等偽鈔係以影印或列印方式仿製，未針對鈔券上之安全防偽特徵進行加工，上面多印有「玩具印製廠」、「魔術印製廠」、「教學印製廠」、「魔術銀行」或「玩具鈔票」等字樣，研判係假借「文具」、「魔術道具」之名製作，被不法或投機人士利用，當成鈔券行騙。

央行表示，該等偽鈔製作手法相當拙劣，材質粗糙，無水印與隱藏字，條狀箔膜無光影變化效果，且無墨紋浮凸的觸感。民眾可透過「看一看」、「摸一摸」、「轉一轉」簡單三原則辨別真偽：一是「看一看」：迎光透視，可看見鈔券空白處的水印；以15度角檢視，鈔券正面右下角花紋圖案會浮現「1000」數字。二是「摸一摸」：以手觸摸鈔券正面數字及文字，可感覺墨紋凸出紙面。三是「轉一轉」：輕轉鈔券，正面左下角及背面左上角「1000」數字會出現金色與綠色的變化；正面右側條狀箔膜及背面窗式安全線呈現七彩光影變化效果。

為維護國家幣信及現金交易安全，央行再次提醒店家及民眾年關將近，請多留意偽鈔辨識，內政部警政署亦於日前發函各直轄市政府及各縣（市）政府警察局，要求督導所屬積極查緝偽造貨幣案件，於年貨大街、各類市場、便利商店等場所執行查察工作。

央行重申，法律明定對偽造新臺幣犯罪行為將處以重罰，依「妨害國幣懲治條例」第3條，偽造、變造幣券情節重大者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑；另依「中華民國刑法」第196條，行使偽造、變造之通用貨幣、紙幣，處3年以上10年以下有期徒刑，請勿心存僥倖以身試法。民眾如發現偽鈔，請向各地警察機關檢舉，因而偵破偽造案件者，本行將依規定核發檢舉人獎金。