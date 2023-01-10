台北市第3選區立委補選在8日舉行，國民黨的王鴻薇以52.26％得票率擊敗綠營派出的吳怡農，在票數上贏了5780票，外界普遍認為吳在這場選戰表現非常好。精神科名醫沈政男則有不同見解，他今（10）日在臉書發文指出，王鴻薇剛選上議員就挑戰立委還能贏，明年綠營怎麼可能反敗為勝，並強調民進黨的問題就是有一堆「小小獨裁者」。

沈政男提到，「在選情方面，好多人在說吳怡農選得不錯，因為只輸五趴！」但他質疑，王鴻薇明年當了一年立委，名正言順跟吳怡農再選一次，選情會表現得更好嗎？

對於吳怡農輸給對手5％，沈政男痛批，王鴻薇是光速參選立委，都能選贏吳！對此他指出，民進黨這些年最大的問題，其中之一就是不能容忍批評言論，不論是對外還是對內，而這跟主事者當然有絕對關係。最新一樁是有人建議開除批評自己人的立委，「理由竟是那立委專門討好藍白。」

沈政男認為，上位者應該要能容忍批評，如果動不動就興訟或「查水表」，底下的人就會跟著耍一些打壓言論的手段，像是匿名檢舉、胡亂攻擊，嚴重一點甚至會集體圍剿，且那些人儘管理由很多，但骨子裡就是小小獨裁者，行徑就是打壓言論。不過他也表示，「還好黨主席就要換成賴清德了，他絕對不會讓這樣的事情在他底下發生。」