寶雅國際（5904）10日公告2022年12月合併營收達19.36億元、年增18.4％；累計全年營收達194.8億元，年增11.5％再創新高；展望2023年除了布局開出美妝新店型，並看好國際觀光客市場，勢必衝破200億營收大關。

寶雅在三年疫情期間加速數位轉型，2023年開春即鎖定實體轉型，看好解封後彩妝強勢回歸推出全新店型「POYA Beauty」，除了先前於新莊等展店外，亦首度進駐百貨最密集商圈信義區，打造POYA Beauty形象概念店 ，更攜手媚比琳聯手，開出全台首間MAYBELLINE品牌旗艦店。

信義區POYA Beauty位於ATT 4 FUN，為寶雅全台第312家門市，營業面積超過200坪，有別傳統寶雅店型，透過數位看版、播放教學影片等，增加消費者互動，商品結構則鎖定美妝保養品、醫美、彩妝等品項，且透過POYA PAY行動支付、POYA BUY寶雅線上買，亦可到店取貨。