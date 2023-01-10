針對外傳限制私法人購買住宅許可制將妨礙都更危老推動、審查時間過長、未有明確標準、與房地合一稅重複限制等疑慮。內政部表示，私法人購買住宅做都更危老等項目的審查，將明確規範申請書表，採簡捷的申請審查程序，申請案件原則也會在7個工作天內完成審查。

內政部表示，私法人購買住宅參與或實施都更危老等「需經內政部許可」項目，將於授權辦法中明訂相關審查標準，基於資料保護原則，審查後不會公告相關訊息。另針對部分都更危老整合階段因實務需求而需移轉的案件，也將在制定授權辦法時邀集各界進行研商，以不影響私法人經營或推動都更危老整合的效率及時程為原則。

而部分業者認為，房地合一稅中私法人移轉不動產之稅率已調整，無須再限制私法人購買住宅部分，內政部說明，房地合一稅2.0調整私法人出售不動產之稅率，主要為避免產生短期炒作漏洞。而本次限制私法人購置住宅，則考量私法人原則上無居住需求，且近年其購買住宅數量增加，恐影響國人居住權益，為避免囤積炒房，故對其取得住宅予以限制，二者立法目的不同，並非重複限制私法人購屋。

內政部重申，針對私法人購買住宅許可制在修法期間社會各界或業者所提建議，都已納入修法或未來子法訂定時考量。另針對業者對都更危老關心的事項，內政部後續也將儘速邀集相關機關及公會進行討論，以利私法人實務執行之需要，並化解業界之疑慮。