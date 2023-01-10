2022年真的是艱辛的一年，國泰金控10日公告，自結2022年12月單月稅後虧損112.2億元，創國泰金成立逾20年來單月最大虧損金額，累計全年稅後獲利380.1億元，則是2013年之後，近九年的新低，每股稅後盈餘（EPS）為2.58元。

國泰金在2022年最後一個月驚見百億元虧損，子公司國泰人壽2022年12月稅後虧損57億元，罕見的11月及12月連二個月虧損，主要是國壽預估升息環境下，資本市場波動會加劇，因此實現投資損失，調整投資部位，握有較多現金，以迎戰2023年，2022年12月新台幣雖兌美元升值，但國壽外匯操作反而有獲利，累計2022年全年國壽稅後獲利341.7億元。

另一子公司國泰產險在2022年12月稅後亦虧損57億元，累計全年稅後虧損195.8億元，創其歷史最大虧損紀錄，主要就是2022年12月防疫險理賠21億元，全年累計理賠216.8億元，自留賠款為185.8億元，另外有提未報未決或已報未決準備金93.8億元。

國泰世華銀2022年12月獲利僅2.5億元，但全年稅後賺257.1億元，創其歷史新高；國泰投信全年稅後賺15.6億元，亦是歷史新高。