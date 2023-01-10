詐騙案滿天飛、詐騙集團愈來愈猖狂！金管會銀行局副局長童政彰10日指出，近期接獲民眾陳情有不肖人士冒用金管會或金管會官員名義，要求民眾繳交保證金、解凍金或加入社群平台以進行詐騙，金管會已針對各種詐騙行為移送檢調。據證期局統計，2021年不法案件移送為116件，但去年飆高至215件，而民眾陳情案件也從2021年的439件暴增到636件，皆呈倍數成長。

童政彰提醒民眾，任何以金管會名義向民眾收取保證金、解凍金之訊息或公文書，均非事實，金管會不會要求業者向民眾收取保證金或解凍金，亦不會透過社群軟體或簡訊聯繫或通知民眾，提醒民眾應小心查證。民眾針對類似行為，請撥打「 165」警政署防範詐騙專線，查證是否為詐騙集團犯罪手法，或檢具相關違法事證資料，直接向司法檢調機關告發。

童政彰強調，金管會官網已揭示合法金融業者名單、聯絡電話及其網址可供查詢，民眾進行任何投資或交易前應慎選合法金融機構，並勿輕易相信來歷不明之社群、通訊軟體訊息、電子郵件及簡訊，呼籲民眾應小心查證相關訊息及所欲連結網址正確性。