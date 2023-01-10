2023年新年之始，旅德鋼琴博士江佳蓁即將帶給聽眾朋友帶來全新的驚喜：個人古典創作新專輯《Origin源》將於1月11日由風潮音樂正式發行！《Origin源》匯集江佳蓁從2019到2022年的純古典音樂創作，充份展現個人紮實的音樂功底和作為藝術家的獨到性格跟特色。

江佳蓁表示，新專輯《Origin源》承載著她對生命的思考和情感厚度，內容除了純鋼琴獨奏作品，也有小提琴與鋼琴的重奏作品，由她親自邀請知名小提琴家翁卿翥完成了《Origin源》中小提琴部分的演繹。技藝精湛的翁卿翥曾在去年十月舉行的波蘭維尼奧夫斯基國際小提琴比賽中榮獲第三名，是一位揚名國際的小提琴家，兩人的合作充滿火花，使這張專輯格外值得期待。

新專輯《Origin源》承載著她對生命的思考和情感厚度。(江佳蓁提供)

善長於錄音室現場即興創作的江佳蓁，多年來熱衷於探索藝術創作的無限可能性。年少時期的她曾在法國與西班牙的國際鋼琴比賽中獲獎，2021年首次推出個人鋼琴即興三部曲：《浮光夜語》《萬物之海》和《風神之子》。系列專輯甫推出即佳評如潮，由於曲風溫暖且富含自然詩意，在疫情期間陪伴許多聽眾朋友度過焦慮的時光。

隨後江佳蓁在2022年又推出了即興專輯四部曲：《眾神之星》《珍愛之心》《天真無邪》和《無可限量》，回應樂迷朋友的熱情支持。此一系列的作品添加了奇幻與人文色彩的元素，時而寧靜、時而靈動的音樂，撼動無數樂迷們的心。《Origin源》分為線上與實體CD的發行，除了在各大音樂串流平台上可以聆聽之外，實體專輯也可在唱片行以及風潮音樂、誠品線上、博客來與讀冊生活訂購。