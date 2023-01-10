班鐵翔日前驚傳浴室摔倒頭撞倒昏迷。（班家戲班子提供）

康雷（左起）、班鐵翔、李東軒、葛兆恩（寶弟）在演藝總工會尾牙開心合影。（班家戲班子提供）

資深硬底子演員班鐵翔9日與不少藝人出席演藝總工會尾牙，與周丹薇、司馬三三、金友莊、康雷等老友相見歡，開心談笑風生，但其實他上個月在家中浴室滑倒撞傷頭當場昏迷，被嚇壞的老婆Celine趕緊打119由救護車將他送醫，事隔1個月，Celine仍餘悸猶存地說：「那一刻我以為我要失去班哥了！」

Celine受訪時表示，那陣子班鐵翔正在拍攝電影《WOMEN我們不知道的事》，意外發生當天他拍完戲回家已經晚上8點多，因為天很冷，她幫在浴室準備洗澡的班哥開了暖氣，聽說劇組有工作人員確診，她要去幫他泡防疫茶，「才走到廚房，就聽到好大一聲『碰！』，我直覺是班哥摔倒了，一衝去看，他已經倒在地上沒有反應！」

她說自己當場嚇到直發抖，很害怕另一半就這樣「沒了」，因為在意外發生的前4天，他們才一起出席了班鐵翔一位哥兒們的告別式，對方就是半夜在浴室滑跤，頭部正面著地，因為獨居，摔倒昏迷後身邊沒有人，是走了4天後才被發現。幸好班鐵翔送醫後，醫生檢查沒有顱內出血，也不是心血管疾病，只有頭部撞出外傷、腫了一大包、有瘀血，「原來我走開後，他就直接去洗澡，因為一隻腳翹起來抹沐浴乳泡泡，重心不穩就滑倒，頭部瞬間撞擊到馬桶就昏倒了，連浴室桿子都被拉扯下來！」

班鐵翔（後排右）與老婆Celine開心與周丹薇（前右）、司馬三三相見歡。（班家戲班子提供）

尤國棟（右起）、班鐵翔、演藝總工會理事長曹雨婷、康雷9日都出席演藝總工會尾牙。（班家戲班子提供）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

雖然醫生提醒他要小心腦震盪，至少一星期內都不可以做劇烈運動、吃刺激性食物，不過隔天劇組正好要拍一場醫院場景的戲，因租來的實景棚所費不貲，敬業且貼心的班鐵翔擔心自己臨時請假會造成劇組損失，從醫院返家休息3小時後，就堅持趕到片場拍戲，而且還是拍他動怒、生氣的戲，這讓腳也剛動第二次手術的老婆除了帶近50份熱飲甜食到場慰勞劇組，還全程緊盯著他，就怕又有個萬一。