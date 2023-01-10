屏東潮州鎮公所為推廣觀光，近4年來每年都編列約300萬經費自製毛巾、口罩、一卡通、郵票等文創品，在搭配活動的發送下，成功締造出近10倍的庶民經濟。（謝佳潾攝）

屏東潮州鎮公所為推廣觀光，近4年來每年都編列約300萬經費自製毛巾、口罩、一卡通、郵票等文創品，在搭配活動的發送下，成功締造出近10倍的庶民經濟，當中以元旦健走發送生肖毛巾的效益最大，參與人數從起初的2000多人到今年增加至7000多人，為在地旅宿、餐飲業者增加不少商機。

潮州鎮公所主任祕書王建元指出，文創品是一種維繫情感的媒介，活動會有結束的時候，但文創品會讓參與者對下次的活動有所期待，如元旦健走時發送的生肖毛巾，民眾在拿到今年的同時、就會開始期待明年的，有人甚至還把蒐集12條生肖毛巾當成目標，觀光效益在無形中漸漸生成。

王建元說，參加元旦健走的人，從4年前的2000多人到今年增加到7000多人，在地商家各個樂開懷，尤以旅宿及餐飲業者最開心，大批遊客湧進增加不少商機，此外，還有人在網路上販賣絕版的生肖毛巾，可見文創品效益驚人。

王建元坦言，公所做文創品只送不賣，在部分人眼裡可能沒有作用，但經過4年的驗證，發現確實有它的觀光效益存在，公所在不影響行政運作的前提下，每年約編列300萬經費自製文創品，靠著每次創意發想搭配活動發送，約締造出10倍的庶民經濟。

王建元細數，文創品有毛巾、一卡通、郵票、春聯、平安符等，搭配元旦健走、春節市集、櫻花季、賽神蝦、大潮祭等活動，每年約有20件創意發想品，隨著文創品的固定產出，在地居民與遊客也習慣性的期待，期待再次參與活動蒐集文創品，成為一種生活樂趣。