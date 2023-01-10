可編程邏輯閘陣列（FPGA）設計廠一元素（6842）今日公佈2022年12月合併營收為1.29億元，較11月增加36.84％，且較2021年12月大幅成長131.78％，主要在於上游晶片缺貨問題已有部分紓解。2022年全年合併營收7.9億元，則較2021年減少21.96％，主要受到先前FPGA晶片及相關零組件缺貨所影響，公司以高毛利的整合方案為優先出貨產品。

一元素表示，2022年受到高階晶圓代工產能滿載，全球FPGA晶片呈現供不應求的影響，公司積極推展高毛利的整合方案，主要產品包括：IC設計驗證平台、人工智能與邊緣運算解決方案等，預估今年上半年隨FPGA及相關晶片缺貨逐步緩解後，公司整體營收可望重回成長軌道。

一元素表示，公司2022年兩大產品服務佔營收比重分別為，FPGA設計服務佔整體營收約9成，電子設計自動化（Electronic Design Automation，EDA） 晶片設計驗證平台則較2021年的3%大幅成長至5%以上。由於EDA驗證平台的技術門檻較高，毛利率亦高，隨EDA驗證平台出貨量持續增加，將有助於進一步優化產品業務組合。

一元素進一步表示，公司今年EDA晶片設計驗證平台及FPGA矽智財（IP）設計服務等兩大業務，將持續拓展新產品應用市場，其中在智慧製造方面，工業機器人、無人載具出貨量可望明顯增加，今年並可望跨入無人機市場等新興領域。

在人工智能方面，近期配合AMD最新高速運算平台，將推出人工智能模型訓練與邊緣運算平台，切入不同垂直應用領域市場；而在網路通訊產品方面，公司自主研發的無線通訊測試平台，近期將完成試產階段，預估下半年放量出貨，均可望為公司營運再添成長動能。