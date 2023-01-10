35歲大陸女星姜塵，擁有亮麗外表和流利口條，過去出演《少年四大名捕》、《重返20歲》等影視作品，也曾主持《音樂風雲榜》等節目，近年來她逐漸淡出演藝圈，不時在社群分享生活，日前她上傳近照，卻被網友質疑整型「嘴巴歪了，還是以前自然」，對此，她親口承認整型，更道出堅持整型的原因，掀起網友注意。

姜塵10日拍攝影片回應整型疑雲，她稱自己的臉頰、鼻子、下巴皆動過手術，還會定期打肉毒桿菌，調整嘴巴歪斜以及臉蛋不對稱的問題，並表示動這麼多手術的原因，是從小患有鎳合關節紊亂症(上下牙的咬合歪斜)，然而90年代的醫學技術無法協助她，這些年來，隨著年紀越來越大，嚴重影響她的外表。

網友對比左圖的舊照，狠酸姜塵的下巴越整越尖、嘴巴歪斜。(圖/姜塵 微博、抖音)

不只如此，姜塵更表示小時候曾發生意外，1998年她從自家4樓墜樓，好在並未危及生命，然而她的牙齒咬穿下唇，縫合了數十針，還被診斷出部分下顎神經壞死，自此嘴巴越長越歪，好在現代醫美很發達，姜塵很慶幸得以透過醫美手術，解決心中遲遲未能解決的遺憾。

姜塵大方承認整型的態度，受到許多網友讚賞。(圖/姜塵 抖音)

承認整型的影片曝光後，網友在留言區力挺她：「坦坦蕩蕩承認沒什麼，我要有錢我也去」、「小姐姐又勇敢又自信，要保持下去哦！」、「我跟你一樣，有時候咬東西疼的不敢吃」、「我同學也是相同症狀，她吃飯下巴都能掉下來，還要自己歸位」、「看到了小時候的傷疤，抱抱妳，可是這些依舊不影響你的美麗。」