澎湃新聞報導，大陸外交部發言人汪文斌10日主持例行記者會。有記者提問，奧地利政要稱中國大陸動態清零政策是災難性，有何評論？汪文斌答覆，這種說法完全罔顧事實，將新冠疫情政治化背離科學精神，反映出時至今日，一些人仍然滿腦陣營思維對中國，中方對此堅決反對。

汪文斌指出，中國的疫情防控政策科學有效，符合中國國情，禁得起歷史檢驗。正是因為過去一個時期堅持動態清零總方針，避開了Delta等毒性較大的毒株，最大程度降低了新冠病毒感染造成的重症率和死亡率，最大限度保護了人民的生命安全和身體健康。

汪文斌說，正是因為過去一個時期堅持動態清零總方針，中方為推進疫苗接種贏得了寶貴時間。截至4日，中國累計報告接種新冠疫苗34.8億劑次，接種總人數達13億988.6萬人，已完成全程接種12億7585.5萬人，覆蓋人數占大陸全國總人口的92.9％，有效降低了新冠重症率。

汪文斌稱，也正是因為過去一個時期堅持動態清零總方針，2020年中國成為全球率先實現經濟正增長的主要經濟體。三年來，中國經濟保持約4.5％的年均增長，明顯高於世界平均水準，為全球經濟增長作出重要貢獻。在全球抗疫最吃緊的階段，中國成為全球抗疫物資的大後方，為世界各國抗擊疫情提供了堅實保障，也為全球產業鏈供應鏈穩定發揮了不可替代的重要作用。

汪文斌強調：「我們始終秉持人民至上、生命至上理念，科學精準優化防疫措施，在中方取得的防疫成果面前，任何政治操弄都是蒼白無力的。」