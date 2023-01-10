總統蔡英文元旦談話時曾提及還稅於民，行政院長蘇貞昌4日隨即宣布，超徵稅金其中1400億元將普發現金每人6000元，並將在農曆過年後發放。前立委林濁水今(10日)在臉書上酸「超徵稅收太多假議題，道貌岸然面紅耳赤地假來假去，有夠慘」，他還提到行政院發言人羅秉成說，針對中央可運用的三千八百億元，總統是用國安高度做成的決定，質疑總統把事情攬過來發現金展現國安高度，會不會國安度高了知識度卻低了？

「超徵稅是行政失靈是假議題，難道預估GDP成長率5.86％，結果得到6.53％是違法？」林濁水質疑，「如果短徵怎麼辦？而明年短徵難逃，怪怪的在野黨偏非加碼增列明年稅收歲入，一旦通過，明年肯定天文數字短徵，年度結算後是不是要來個增稅於民？荒誕啊荒誕」難道不超徵，稅就不與全民共享？他直言「朝朝野野，上上下下，正經八百，道貌岸然面紅耳赤地假來假去，有夠慘」。

林濁水還提到羅秉成說，針對中央可運用的三千八百億元，總統是用國安高度做成的決定。「話需要說到這麽麻麻的程度？」他指出，那麼以前政院也不經國安會就發三倍券、五倍券，現在被總統發現缺少國安高度，所以總統把事情攬過來，發現金以展現國安高度？

針對前財政部長蘇建榮昨(9日)稱「還稅於民」是假議題，羅秉成表示，去年的預算數實收超過預期，都是合法稅收，「違法超收」是錯誤、扭曲的解讀。既然是合法稅收，就沒有還的問題，「普發現金」政策並非是還稅於民概念，而是把經濟成長的果實與全民共享。針對此次中央可運用的3800億元，總統是用國安高度盱衡國際情勢，從總體經濟角度去因應變局。

林濁水揶揄表示：「國安高度用這樣建立的？會不會國安度高了，知識度卻低了？」