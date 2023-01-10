一名來自新北市汐止區的陳姓釣客，10日上午到基隆嶼進行磯釣時不慎落海，幸好有穿著救生衣，經附近的磯釣船協助將他救起。基隆市政府提醒民眾，從事磯釣時，務必穿著救生衣與釘鞋，以策安全。

據了解，10日上午，陳姓釣客搭乘娛樂漁船到基隆嶼進行磯釣，疑似因為風浪過大，踩礁時重心不穩，不慎掉入海中。不過陳姓釣客穿著救生衣，在附近旳磯釣船緊急救援下將他救起，並將他送回正濱八尺門漁港，在沒有明顯傷勢下，陳姓釣客在與海巡報備後，就回家休息。

市政府產發處表示，每年10月起至隔年4月是磯釣活動的旺季，但同時這段期間也是基隆北海岸地區吹起東北季風的時候，海岸邊的礁石因海菜生長而較為濕滑，釣友在從事磯釣活動時，務必要穿上釘鞋及救生衣；特別要提醒的是，救生衣繞過胯下的「安全綁帶」一定要綁緊，否則落海時，救生衣會因浮力往上浮，人和救生衣很容易會分離而失去保護作用。

產發處也提醒，若釣客不慎落海，請先保持冷靜，也別急著往礁石區游上岸，以免釣客遭海流或海浪拍向礁石受傷。正確的方式是向外游至海面空曠處，等待附近船隻前往救援。

基隆市政府產業發展處表示，磯釣是東北角相當盛行的休閒漁業，卻有一定的風險，因此基隆市政府於2016年訂定「島礁磯釣自治條例」，並制定兩配套子法，提供釣友合法且有制度管理的安全釣場。

釣友前往基隆嶼磯釣，必須先申請基隆市島礁磯釣證，且依規定需著救生衣及防滑釘鞋，釣客離開島礁前，須清礁收拾殘留誘餌及垃圾整理環境，共同維護生態及環境維護。呼籲釣友在磯釣季期間，應多掌握天候及海浪狀況，並留意海流變化，並遵守島礁磯釣相關規定，以確保自身安全。