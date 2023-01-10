今年春節連假長達10天，台電今發出警訊，由於預估這段期間用電負載將只有1750萬瓩，全年最低點，到時電壓將升高，台電除會對高壓產業用戶祭出降壓手段外，也呼籲民眾這段假期外出要把插頭拔掉，避免家用電器因線路老舊被燒壞。

台電送到家戶末端的電壓是110伏特，如果用電量升高，電壓會下降。反之，如果用電量下降，電壓就會上升，就跟用水量高，水壓就會下降道理一樣。

台電發言人吳進忠指出，今年過年年期有10天較長，這段期間工廠用電減少，民眾出遊住宅用電也低，整體負載估計只有1750萬瓩，為整年最低。到時電壓會升高，原來輸出到家戶的110伏特，會變的較高。

他說，假設升到130伏特，加上用戶的家用電器剛好絕緣線路又老舊，此時長時間維持此電壓供電，電器可能會壞掉。

因此這段時間，台電將會對高壓產業用電實施降壓做保護，但家戶端，如民眾出遊，最好把電器插頭拔掉，或是把多孔插座的紅燈總開關關掉，避免家用電器受影響。