外傳行政院長蘇貞昌今天已在打包行政院辦公室物品準備向總統請辭，行政院發言人羅秉成表示，是年節禮品安排包裝及寄送事宜，蘇貞昌今天晚間赴桃園平鎮參加私人企業貫理工業智慧生產線成果展示，雖然不接受媒體聯訪，他在台上則開自己玩笑，表示有很多電視台及記者到訪，都是關心他還有沒有要做，為公司贏得很多宣傳機會，真的是賺到了。

蘇貞昌說，政府把握中美貿易大戰時機引導台商回台，引導資金回台，這3年來的成果，已經讓1305家公司在台灣投資，同時金額高達1兆9000億元，創造14萬個就業機會，貫理公司就是最成功的之一，政府特別為提高誘因，特別加深加強投資台灣方案，貫理公司把握這機會，經濟部大大肯定。

不受外界傳聞影響，蘇貞昌在台上致詞展現幽默，他說，貫理公司特別邀請他來參加活動，不是誰的官當得比較大，而是像他這種頭，往台上一站，燈光一照可以增加會場不少光彩，此發言也讓台下民眾大笑鼓掌。

行政院長蘇貞昌赴桃參訪企業不回應打包傳聞，心情好還能開玩笑。(呂筱蟬攝)

他也說，台灣人才很多，像貫理公司能夠把握機會獨創品牌，產品經得起檢驗，可以在國際上競爭出頭天，並且根留台灣，連機械都是台灣生產機械，就是政府最大要鼓勵的公司，得到政府大大肯定，也讓政府有信心就是要用這樣的方法讓大家根留台灣。而對於媒體大喊提問他是否已經在打包？蘇貞昌腳步沒有停留，不做任何回應。