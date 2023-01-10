38歲女星周曉涵頂著無名正妹與逢甲校花的光環出道，後陸續出演多部偶像劇，憑甜美外型和精湛演技獲許多粉絲支持，有「偶像劇女神」的稱號，她時常透過社群平台分享生活，近日她發文表示頭髮被捲進機器裡，讓她一度痛到大哭大叫。

周曉涵今（10日）發文分享「我上演的絕命終結站。順便提醒大家要小心。真的可以用浩劫形容也不為過⋯⋯」，她透露前幾天在家用一台用了很久的肩頸按摩器，沒注意到外層的布有破洞，於是一邊追劇一邊用，沒想到用著用著外層的布越破越大，「接著慘劇就發生了⋯轉呀轉的，慢慢地把我頭髮給捲進去了！就像被捲進電風扇那樣！」

感覺到痛的時候，她立刻大叫「快幫我把機器關掉！」這時頭髮越纏越緊，已經纏到頭皮，雖然媽媽快速把插頭拔掉，不過周曉涵表示當時動彈不得，一動就痛，且頭髮、頭皮與機器，三者徹底卡死，讓她大哭大叫：「好痛好痛！怎麼辦！」媽媽建議只能剪頭髮，讓周曉涵直呼「從我有記憶以來，應該沒這麼痛過！彷彿一個人想置妳於死地，持續硬扯妳頭髮5分鐘，不見頭皮不罷休那樣」。

她坦言媽媽剪頭髮的時候她哭了，剪完之後還在哭，被纏死的頭髮被剪到剩10公分，媽媽還安慰她頭髮多在下面看不出來，她反省「只能怪自己，用東西前沒先看清楚。還有，該丟的東西不丟，硬要用。」