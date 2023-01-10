中華電信(2412)10日公布2022年12月及全年度自結營收概況。2022年全年合併自結營收2,167.4億元，年增3.0%，營業淨利468.4億元，年增4.2%，稅前淨利472.7億元，年增2.6%，歸屬於母公司業主之淨利365.2億元，年增2.1%，累計每股盈餘為4.71元，年增2.1%。

2022年營收入、營業淨利、稅前淨利及每股盈餘皆超越全年財測，表現亮眼，與全年財測達成率相較，營收達成率101.3%～101.9%，營業淨利達成率101.6%～105.1%，稅前淨利達成率100.9%～106.0%，每股盈餘達成率101.3%～107.1%。

董事長謝繼茂表示，在疫情干擾及經濟不確定性高的情況下，這份成果得來不易，有賴全體員工支持組織轉型，在組織轉型促成體質轉型的基礎下，該公司營運才能續創佳績，屢創近年新高。

謝繼茂強調，2022年營收及盈餘雙雙超越財測高標，行動與固網ARPU穩定攀升，帶動獲利向上，加上資通訊專案整體獲利率提升，以及指標性專案入帳，使得2022年業績超越目標，創下年度盈餘連續三年成長，且2022年盈餘攀4年新高的佳績。

中華電信2022年12月合併自結營收達209.6億元，較2021年同期減少7.8%，營業淨利為35.7億元，年減8.8%，稅前淨利35.0億元，歸屬於母公司業主之淨利27.7億元，EBITDA為68.6億元，減少4.2%，EPS為0.36元。

2022年12月份核心業務部分，5G用戶數與整體090門號數持續增加，帶動行動服務營收成長，與前一年同期相比增加8.6%，行動月租型ARPU年增5.0%，已連續21個月上揚。固網寬頻營收年增4.6%，表現穩定且亮眼，「速在必行」方案加速客戶升速，雙雙推升寬頻接取營收與數據網路營收，亦大幅衝高Wi-Fi裝置數與營收表現，寬頻ARPU年增2.1%，自2020年度起已連續24個月年成長。資通訊營收部分，整合專標案與5G企業專網服務表現優異，營收年增率皆有雙位數成長。

截至2022年12月底止，行動通信總客戶數達1,262.1萬戶，其中，090月租型客戶數與去年同期相比，已連續24個月成長，光世代寬頻用戶數為375.0萬戶，其中，高速用戶因防疫居家需求與「速在必行」方案吸引，300Mbps以上客戶達96.9萬戶，MOD客戶數則達204.9萬戶。