聖安生醫(6926)新藥開發金兔報喜！旗下研發的首創型（first in class）新藥外泌體核酸抗癌新藥「TROY CAR EXOS，SOB101」以「產品類」創新成就的殊榮，榮獲甫公布的2022年國際創新獎-亞洲最受矚目的鼓勵企業創新獎項。

聖安主要兩大核心技術是抗體抗癌藥物與核酸抗癌藥物，研發之外泌體搭載核酸與化療藥物(SOB101)除了獲得2022年國際創新獎肯定外，亦榮獲2022年國家新創獎。

外泌體搭載核酸與化療藥物(SOB101)，是台灣第一個外泌體應用在癌症治療的藥物；可抑制腫瘤的遠端轉移及侵犯能力，同時攜帶化療藥物，以較低劑量直接毒殺腫瘤細胞的作用，減少副作用增加病人生活品質。

聖安表示，核酸藥物已成為全球新藥發展重點(例如：mRNA疫苗)，尤其在癌症藥物的開發上，核酸藥物被視為可直接「治本」的癌症治療方式，但核酸藥物有先天需要被克服的問題，核酸藥物非常不穩定，未經包覆的核酸藥物進入體內容易被降解，因此建立穩定的藥物遞送載體技術，成為全球各大生技公司開發核酸藥物的關鍵技術之一。

聖安目前已申請外泌體製造應用、純化和保存等三項專利保護，因研發團隊掌握外泌體抗癌藥物關鍵技術，可克服核酸藥物不穩定問題，未來除了作為核酸藥物載體外，亦可搭載化療藥物，大幅降低化療副作用。

此外，研究團隊利用此外泌體載體平台搭載各類抗生素，可望解決「超級抗藥性細菌」無抗生素可用之困境，未來市場發展潛力極大，例如美國Jazz Pharmaceuticals (JAZZ)利用Codiak Biosciences Inc (CDAK)外泌體技術平台，開發癌症免疫治療藥物，治療難治癌症，該項授權金亦高達10.76億美元。

聖安表示，雖然SOB101產品目前尚在臨床試驗前階段，但臨床前動物實驗之數據已有顯著成效，並已擄獲國際大藥廠青睞及肯定。目前也與新加坡外泌體藥物CDMO大廠合作，發展符合臨床試驗要求的外泌體藥物GMP製程，預計於2023年底完成CMC及相關藥毒理試驗等程序後，即可申請人體臨床試驗。