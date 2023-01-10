國內超商龍頭統一超（2912）10日公布2022年全年營收2,902億元，年增率10.5％，為連續第七年改寫新高紀錄。

另外統一超去年12月營收259.94億元，月增4.8％，年增10.8％，也同步創下單月營收歷史新高。

統一超持續展店，截至2022年底，累積全台門市已達6,631家，相較去年同期的6,379家，多出252家店，營收規模跟著擴大。

另外包括菲律賓7-ELEVEN、統一生活（康是美）、統一速達（黑貓宅急便）、悠旅生活（星巴克）、統一精工等轉投資事業，去年12月營收表現也均較前年同期成長，為母公司挹注動能。

統一超主管表示，綜觀去年12月，台灣7-ELEVEN穩定展店、深耕OPEN POINT會員生態圈，綿密的門市據點串聯四大智能服務（包含迷你商店「智FUN機」、外送平台「OPEN NOW」、網購平台「i預購」、社群團購「i划算」），朝向24小時全通路經營發展，並積極掌握雙12購物節、足球盛事、冬至、聖誕節、跨年等節慶節令商機，推出多元行銷活動與開發應景商品，促進整體營運穩健向上。

至於在獲利方面，統一超去年前三季稅後純益73.13億元，較前年同期成長11.8％，換算每股純益7.03元，估計全年每股獲利應該可以輕鬆超越2021年的8.52元，只是要挑戰2018～2020年各賺進約一個股本，可能有點拚。

展望1月，統一超表示將極掌握春節商機，以五大動畫肖像及兩大精品推出超過30款限量開運金喜福袋，同時積極響應經濟部推動之平價專區政策推出特惠專區，更藉由數位智能服務，像是近期攜手foodomo搶「外送包裹併買商機」推包裹店轉宅服務，24小時無時空限制滿足各式需求，架構超越消費者期待的生活型服務平台。