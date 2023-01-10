由二大美系房仲品牌21世紀及美商ERA不動產，以及現代地政、逢甲大學地理資訊系統研究中心共同成立的安轉不動產區塊鏈平台10日正式成立商轉，為國內首家導入區塊鏈概念的不動產平台，並期望能打破房仲業門戶之見，打造不動產業經紀業的跨人、跨店、跨品牌、與跨國際的聯賣平台，希望能未來達到3成市場交易的涵蓋率。

安轉不動產區塊鏈平台指出，該平台區塊鏈最主要運用為去中心化與資料保存，所有資料不能竄改，保障交易雙方權益，這項技術除了運用在房地產交易流程，未來也能運用於金融業的估鑑價放款、租賃業務及國際不動產等。

現今大型房仲品牌多已建立自己內部的聯賣系統，安轉不動產交易平台指出，大型連鎖品牌的交易市占率約僅4成，中小型房仲及獨立品牌的經營者及經紀人都是潛在使用者，也希望藉由區塊鏈平台，打破長年以來房仲品牌的門戶之見。

今年起內政部試辦「電子產權憑證」作為不動產產權查驗新管道，而協助政府打造電子產權憑證的團隊，包括逢甲大學土地管理學系陳建元教授所率領的逢甲地理資訊系統中心、雪喬公司與安轉不動產區塊鏈公司共同研發完成。該團隊經過3年研發，今年將不動產區塊鏈交易平台開始落地商轉。

未來平台利用區塊鏈技術實現主動媒合，讓物件聯賣流通，且建立國際不動產流通系統，在區塊鏈交易系統下，過程全記錄、交易有保障，也可即時看屋、零接觸交易、線上簽約搭配文件自動產製等。