全球網通領導品牌D-Link友訊科技（2332）公告2022年合併營收170.78億元，寫下2019年以來的新高；與2021年同期的155.25億元相較，約成長10％。以季度來看，2022年第四季在疫情、升息、地緣政治等多重因素夾攻下，與第三季相比僅呈現1.4％微幅短少，但與2021年同期相比則有2.8％增幅。友訊科技董事長郭金河評價2022年，認為「穩」字最能代表整體營運表現。迎向2023年，郭金河則以「望」字看待新一年的發展。

2022上半年因網路基礎建設需求持續升溫，網通業普遍表現不俗；下半年零售市場雖因通膨等因素面臨需求放緩，但受惠於數位基礎建設蓬勃發展，網通設備升級需求大量湧現，亦可視為利多。

綜觀2022全年表現，郭金河認為在5G驅動全球電信業者佈建的帶動下，友訊科技於全球電信產業佈局得宜，再加上深耕企業市場、持續開發新客戶，同時積極消化庫存、採取適當的促銷策略及產品搭售策略下，年營收寫下近四年新高紀錄。於此同時亦審慎控管營業費用支出，優化有成， 整體營運績效穩步成長。

2022同時也是友訊科技積極發展ESG的一年。除了在公司治理評鑑及各項外部評鑑分數持續提升外，產品亦不斷傳出捷報，榮獲2022年德國iF設計大獎、第31屆台灣精品獎、2022 MIT台灣金選等獎項肯定。在環境面則導入TCFD，鑑別並掌握氣候變遷帶來的風險與機會，並完成ISO 14064-2018年版溫室氣體盤查與查證，再加上「D-Link Green Pack」計畫，從策略面、產品面、環境控制面全方位往環境永續目標邁進。此外，透過TRUSTe隱私權認證標章、ISO/IEC 27001:2013資訊安全管理系統、BS 10012:2017個人資訊管理系統、智慧財產管理制度（TIPS）等驗證，保障用戶資料與公司智財安全。於去年6月與台灣科技大學合作設立的「友訊集團獎學金」，也已錄取8位不同國籍的外國研究生，幫台灣引進與培育優秀科技人才。

面對2023年，郭金河以「望」字看待新一年的發展，期待友訊科技能在混沌的局勢中，有以待之，著重於打造解決方案、優化消費者體驗與管理價值鏈，以啟動成長動能與商機。在下（2）月底舉辦的世界行動通訊大會（Mobile World Congress，簡稱MWC）中，友訊科技將推出新解決方案，正式宣告進入5G O-RAN市場，展現台灣5G O-RAN設備與應用的國際級實力。