國泰金控今公布最新2022年12月獲利狀況，由於防疫保單虧損、人壽汰弱留強投資部位影響，稅後淨損達112.2億元，導致全年只賺380.1億元，與去年全年大賺近1406億元、獲利創新高是大相逕庭。

國泰金控解釋，12月損益主要反應人壽汰弱留強調整投資部位，以及產險防疫險保單賠款及提存準備；若排除防疫保單影響，去年子公司核心業務動能及整體獲利維持穩健，國泰世華銀行及國泰投信全年獲利創歷史新高。

國泰人壽投資組合優化調節影響獲利， 12月稅後虧損達57.0億元，全年稅後淨利達341.7億元；國泰分析，12 月單月獲利下滑，主要因年底調整投資部位及匯兌損益波動所致；全年初年度保費（FYP）及初年度等價保費（FYPE）分別為 1293億元及424億元，穩占業界第一；2022 年金融市場波動甚劇，國泰人壽投資操作平穩保險本業營運穩健，整體財務表現仍交出良好成績。

國泰產險堅持守護對保戶承諾，國泰產險12月稅後淨損達57億元、全年稅後淨損195.8億元，單月及累計虧損仍受防疫保險賠款與提存準備所影響。12月單月已賠付簽單賠款金額21.0億元、全年已賠付簽單賠款金額216.8億元。

國泰產險表示，考量再保分出後自留賠款金額為185.8億元，近來疫情發展，全國確診人數持續提高，以及保戶確診率高於全國確診率的情形，預估販售量最大之防疫險保單最終確診率將達60％，故提存相關準備金餘額93.8億元。

為強化自有資本，國泰產險表示，母公司挹注的第二次增資款100億元，於12月到位；增資後 RBC 回升至360％，後續仍將快速處理賠案，並持續關注疫情發展。