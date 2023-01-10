一名駕駛看見前方有行人在斑馬線上要過馬路，沒想到卻有5輛機疑似未注意騎過去，該駕駛便一次舉發5張，這行為也讓網友讚翻。

感謝舉發與對行人安全的貢獻！有駕駛行駛在桃園市中壢區龍東路上，駕駛剛好看到前方有路人要從斑馬線上跨越路口，然而，該路口剛好是無號誌路口，駕駛便停下車要禮讓行人通過，但卻有5輛機車疑似未注意有行人要通過，便紛紛騎了過去，駕駛也將行車紀錄畫面擷取並舉發，而這5輛機車也被成功舉發；網友也大讚「感謝舉發與對行人安全的貢獻」。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」日前分享1段19秒行車紀錄器影像，拍攝地點位於桃園市中壢區龍東路上，一名駕駛行駛在該路段上，看見前方無號誌T字路口，正好有路人要走斑馬線跨越馬路，便停下車要讓行人通過，豈料，連5輛機車見行人欲通過，並無下來禮讓，甚至還有1輛機車疑似太靠近行人，導致行人向後退了一下，於是，該駕駛便將這5輛機車全部檢舉，並且檢舉成功。

一名駕駛看見前方有行人在斑馬線上要過馬路，沒想到卻有5輛機疑似未注意騎過去，該駕駛便一次舉發5張，這行為也讓網友讚翻。（翻攝自YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」）

影片一出，網友紛紛留言表示「感謝舉發與對行人安全的貢獻」、「收到了罰單就會記住了，這才是最好的處理方式」、「不守規矩通通去繳罰單」、「原來這樣就能檢舉，這在台南根本日常」、「希望每天在這裡檢舉！才能改善行人路權」、「檢舉的真好」。