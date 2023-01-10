南投縣仁愛鄉互助及新生村生產青梅、檸檬、楊梅等農產，成立合作社發展「3酸產業」，近期研發「香川咏」、「野梅釀」新產品，並推出賣1瓶捐100元作為部落學童早餐基金；南投縣議員林婷立幫忙推廣愛心公益說，原鄉居民經常天未亮就出門工作，孩子往往沒吃早餐就去上學，「賣1瓶，捐100元」回饋部落學校，讓孩子營養均衡健康學習。

互助村、新生村成立「互新三酸合作社」，聯手推出的產品近年多次入選南投縣十大伴手禮，今年研發「野梅釀」、「香川咏」等新品，除了青梅、檸檬、楊梅，還有親愛村香糯米，為了回饋地方，發起「賣1瓶，捐100元」活動，作為部落學童營養早餐基金。

南投縣議員林婷立為南豐村人，她響應互新三酸合作社推出的公益活動。她說，原鄉居民多從事農林業，經常天未亮就出門工作，孩子往沒吃早餐就去上學，影響健康與學習，南豐國小、法治國小透過對外募款或贊助，推行營養早餐，互新三酸合作社以「賣1瓶，捐100元」的方式回饋部落學童，作為學童的早餐基金，幫助學童能健康成長。

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