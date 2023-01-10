高雄29歲陳姓男子日前因違規遭員警盤查，不料搜出車上藏有大麻葉2包，陳男辯稱是「茶葉」，後遭員警訓斥「當他們沒見過大麻？」，陳男自知難逃一劫，當場腿軟倒地。據悉，陳男有數次到美國遊學的經歷，因當地抽大麻菸合法，故養成抽大麻菸習慣。全案依《毒品危害防制條例》，移送法辦。

保安大隊特勤中隊員警7日凌晨0時20分許，巡邏行經三民區澄和路與應安街口，發現陳男開車使用手機，於是員警上前示意陳男靠邊停車接受盤查。

盤查期間，員警發現陳男神情緊張，眼神不時往車內看，於是員警驚覺有異，向車內查看，果不其然，員警在車內找到陳男側背包，並從包內搜出毒品大麻葉2包。

陳男見大麻葉遭搜出，起初還向員警辯「那是一般茶葉」，員警聽聞後訓斥「當他們沒見過大麻？」陳男自知騙不過員警，只好馬上坦承是他所持有的大麻，拿來捲成大麻菸自抽使用。知道自己犯錯後，他當場直冒冷汗，數度身體癱軟，經員警攙扶後帶回隊部作筆錄。

據了解，陳男有數次到美國遊學的經驗，因在美國抽大麻菸合法，故陳男養成抽大麻菸的習慣，回到台灣後仍會選擇抽大麻菸舒壓，警方訊後依《毒品危害防制條例》，移送高雄地檢署偵辦。

警方表示，近期有些國外留學生學成返國後，因國外某些州郡大麻合法化，致使少數留學生因個人問題，想藉由大麻煙紓壓，不過在台灣法律上是不允許，切勿以身試法。

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