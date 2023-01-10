安溥將在高雄巨蛋開唱，期待與粉絲見面互動。（聯成娛樂提供）

安溥將在3月4日於高雄巨蛋舉辦「安溥to ebb 2022潮水箴言」演唱會，期待當天與粉絲見面互動。她先前帶著兒子和好友赴台東欣賞吳青峰跨年演出，不好意思說：「其實青峰在唱歌的時候，我大部分時間都聽不太到他在唱什麼，因為小朋友從頭哭到尾，那天他太累了。」

她還自虧去年度過很難忘的倒數，全因兒子不停在控訴媽媽很討厭，最後2人都精疲力竭地在廂型車上看煙火，她幽默說：「我兩眼無神地問他『煙火好看嗎？』他愣了幾秒鐘看著窗外，淡淡地說『好看吧』。」並直言，台東之旅時，兒子算比較辛苦，因為都跟著大人行動，「但是青峰跟鈞甯乾媽都是他很親近的人，他可以跟著我的經紀人及最要好的朋友到處走一走，我看到他的笑容是很幸福、快樂的，我就很開心幸福。」

她高雄巨蛋演唱會門票在11日中午12點於KKTIX啟售。曾被問及若高雄場完售，會邀請焦媽媽當嘉賓？她笑說，「媽媽還是希望到高雄場看演出，期望她到時候可以繼續維持一身紅的打扮，只要她比我紅我就開心了。」

此次她為演唱會身兼歌手、監製、音樂總監等多重身分，所有細節親力親為，她感性說，與製作團隊從來沒有放棄去追求在內容、音樂和歌手狀態上的呈現，但如果這樣的作品還沒有辦法讓觀眾們有感覺、高雄場沒賣完的話，「以後我就摸摸鼻子在賣得完的地方唱就好了，因為我捨不得製作團隊總是陪我那麼辛苦地在扛裡裡外外的事情」，更熱情向觀眾喊話：「希望大家都能來高雄欣賞，讓他們感受多一點的肯定跟票房上面帶來的成就感。」