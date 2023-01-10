九合一選舉綠營慘敗，民進黨內難以檢討總統蔡英文，所能批判的最高層級僅到閣揆蘇貞昌。媒體人張禹宣今(10日)在臉書發文指出，蘇貞昌搶發現金叫板蔡英文，不少人聲稱蘇貞昌將會留任，但其實蘇錯把浮木當七星續命燈，低估派系團結的意志。他斷言不出意外，蘇貞昌將會在副總統賴清德就職民進黨主席後，過年前的這段期間下台，問題是何人來接替，鄭文燦、陳建仁、潘孟安、顧立雄人人身上都有傷，回到綠營廝殺戰場的一致起跑點上。

「問題不是何時，而是何人。」張禹宣表示，蘇貞昌下台的傳言，此起彼落。一下傳出辦公室打包的消息，行政院則蹩腳的回應是在「包裝禮品」，對於關鍵的電話內容「休息」一事卻隻字未提，隨後再有媒體爆料「蘇貞昌將在明天遞辭呈，只求走得漂亮」等等，傳言甚囂塵上。

張禹宣指出，過去蘇貞昌搶發現金叫板蔡英文，不少人聲稱蘇貞昌將會留任，當時他早已奉勸「不要蔡英文給點顏色，你蘇貞昌就開染坊」，錯把浮木當七星續命燈，低估派系團結的意志。即便提醒再提醒「螳螂捕蟬、黃雀在後」，蘇貞昌的傲慢與好大喜功，終究讓自己走到這番田地。

張禹宣斷言，不出意外，蘇貞昌將會在賴清德就職後，過年前的這段期間下台。如今真正的問題，反而不是「何時」，而是由「何人」來接替。有趣的是，曾經因為論文門出局的第一種子鄭文燦，隨著陳建仁「高端案」纏身，潘孟安「未爆彈」問題，顧立雄遭質疑「難撐大局」，等有力人選紛紛中箭後，再度燃起了「坐副望正」的契機，人人身上都有傷，回到一致的起跑點上。蘇貞昌空出來的位子，才是綠營廝殺的戰場。