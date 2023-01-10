民進黨台北市議員王世堅近期針對新竹棒球場一案，連番砲轟新竹市前市長林智堅，但因為引用錯誤已付款數據遭到綠營部分人士圍剿，民進黨新竹市黨部更呼籲將他開除黨籍。王世堅今（10）日下午5時許於臉書發文，再度重話抨擊民進黨新竹市議員，儘管還是有部份網友留言攻訐，但也出現越來越多人對他表示支持。

王世堅痛斥，民進黨的新竹市議員本應該監督新竹市政、找到是誰惡搞新竹棒球場工程、又是誰搬走百姓納稅錢？現在反倒是在開除他黨籍這塊效率很高。王世堅不滿，既然這群人效率這麼高就趕快辦，「我相信民進黨領導者的智慧，若認爲我違反黨綱、黨紀，我絕不抗辯。」此外，王世堅即便遇到黨內風暴，還是不忘Hashtag自己6字名言「就是這麼簡單」，也讓網友紛紛為他的心態表示讚賞。

對於引用錯誤的「新竹棒球場已付款97%」數據，王世堅也再次向「非1450、名嘴、網軍、側翼的民主支持者」道歉，不過他也譴責新竹市政府公布數字非常不精確，但也認為討論事情應該符合比例原則。

王世堅這篇文章刊出兩小時左右，就有超過650名網友前來留言，反對他的人表示，「你王世堅才應該閉嘴」、「引用錯誤訊息指責他人，用不堪字眼，當道歉」、「王世堅原來你跟高虹安是同夥的」；但也有更多的聲音是，「不因黨派就事論事，明眼人肯定支持到底」、「劣幣驅逐良幣，真正的為民請命，我大堅哥」、「民進黨少數的清流，真男人堅哥」、「說真話的人總是會被討厭，但至少不違背良心」、「脫黨參選也會上啦」。