馬斯克身價暴跌，打破世界紀錄。（圖／美聯社）

國際情勢不明朗，2022年全球股市大幅下挫，金氏世界紀錄（Guinness World Records）在官網指出，截至今年1月數據顯示，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）身價暴跌約1820億美元，打破歷史上個人財產損失的世界紀錄。

金氏世界紀錄援引福布斯數據，截至2023年1月，馬斯克淨資產從2021年最高3200億美元，暴跌至如今的1380億美元，主要原因是特斯拉股價2022年大跌65%所致，身價損失遠超日本軟銀創辦人孫正義於2000年暴跌586億美元的紀錄。

也因為身價大幅縮水，馬斯克也丟掉世界首富的寶座，讓給LV集團總裁阿爾諾（Bernard Arnault）。阿爾諾估計淨資產為1900億美元。

億萬富翁淨資產較常人更加不穩定，財富通常與公司股票及投資連動，馬斯克也是一樣，從他收購推特之後，特斯拉股價加速下跌，僅12月就跌了42%，2022全年大跌了65%，創下該公司自2010年上市以來最大跌幅。

但即便如此，馬斯克還是穩坐世界第二富的寶座，而特斯拉仍是世界上最有價值的車廠，市值比競爭對手豐田（TOYOTA）高出1000億美元。在2022年最後一個交易日（12/30）收盤後，馬斯克在推特信心喊話，「公司基本面非常強勁，但短期市場瘋狂是無法預測的」。