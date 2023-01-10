台中市長盧秀燕第一任競選期間即提出「陽光政治」理念，就任後積極推動資訊開放，在行政院國家發展委員會舉辦的開放資料（Open Data）評比中，奪下金質獎全國第一名，去年12月由行政院長蘇貞昌在全國各機關資訊主管聯席會中頒獎，數位治理局長林谷隆10日將此獎項獻給盧秀燕。

林谷隆表示，盧秀燕2019年就任起，至今已連續4年獲行政院頒發的開放資料獎項，顯示市府推動資訊透明化成果獲肯定；未來數位局將持續扮演跨局處協調角色，透過每年定期召開跨機關檢討會，並與民間開放社群互動交流，讓資訊開放的發展方向更符合使用者需求。

林谷隆指出，台中市府在地理圖資方面已連續12年獲獎，今年更獲「TGOS貢獻獎」及「TGOS流通服務獎」，是唯一獲頒TGOS貢獻獎的地方政府，展現市府推動圖資開放與圖資服務發布的成效。

數位局強調，開放資料是促進資料運用價值的關鍵，未來將持續推動質、量並進，同時強化與國際接軌；市府今年獨創將地理圖資提供給電子地圖服務平台，藉由國際平台分享地理圖資，提供全球使用，透過結合業界量能的方式，讓資料價值發揮最大化。